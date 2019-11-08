Польша оштрафовала Engie на 40 млн евро по делу о «Северном потоке – 2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил на одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie штраф в 172 млн злот (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.

Регулятор не уточнил, наложен ли штраф на другие компании, участвующие в газовом проекте, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Тем временем Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность. При этом немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон о применении поправок к газовой директиве ЕС для обхода ограничений на «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД