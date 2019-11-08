Осталось решить последнюю проблему «Северного потока – 2»

Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность. Первое препятствие разрешилось недавно – Дания после двух лет затягивания, наконец, выдала разрешение на строительство трубы в своих водах. Вопрос «будет или нет построен газопровод» отпал. Остался вопрос, сколько газа сможет по нему качать Газпром и сколько будет зарабатывать на этом Россия.

Несколько дней назад правящая коалиция в Германии подала в Бундестаг законопроект для защиты инвестиций немецких компаний в «Северный поток – 2».

Речь идет о новых поправках в Газовую директиву ЕС, которые распространяют Третий энергопакет ЕС на «Северный поток – 2». Точнее на часть газопровода, которая проходит в 12-мильной морской зоне Германии. Дальше действие европейского законодательства не может распространяться. Но этого достаточно, чтобы ограничить Газпрому прокачку газа по трубе на полную мощность.

Согласно Третьему энергопакету, поставщик газа не может являться одновременно собственником газопровода. Поэтому Газпром сможет использовать новую трубу только на половину проектной мощности от 55 млрд кубов, вторая половина (а это 27,5 млрд кубов) должна быть зарезервирована для неких независимых поставщиков. Это, конечно, абсурдно, потому что посреди моря найти альтернативного поставщика газа невозможно.

Германия нашла способ обойти эту несправедливость, причем легко и красиво. Дело в том, что ограничения Газовой директивы ЕС распространяются для газопроводов, которые были введены в эксплуатацию после 23 мая 2019 года. Формально «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатации позже – примерно в марте-апреле 2020 года. Однако парламентарии от ХДС/ХСС и СДПГ собираются привязать к срокам не само окончание строительства, а сроки инвестиций – а они были сделаны в проект до мая 2019 года. Правящая коалиция аргументирует, что Газовая директива ЕС в нынешнем виде не защищает уже сделанные инвестиции. А вклад немецких компаний в строительство «Северного потока – 2» составляет 2 млрд евро.

По данным немецкой газеты Bild, парламентское большинство проголосовало за законопроект, тем самым подготовив его к принятию в Бундестаге в ночь на пятницу, 8 ноября.

Заседание действительно состоялось в ночь на пятницу: в два часа ночи Бундестаг собирался вынести решение по Газовой директиве ЕС. Однако депутаты от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума. Они запросили поименное голосование: при необходимом кворуме в 355 депутатов в зале проголосовали только 133 парламентария. На самом деле, в столь позднее время кворума никогда не бывает, отмечает агентство DPA. Новое заседание было перенесено на утро 8 ноября, однако в повестке дня рассмотрение законопроекта к Газовой директиве не значится.

Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС на следующей неделе, точная дата появится скорее в начале недели, заявили РИА «Новости» во фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в парламенте ФРГ.

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт объяснил газете ВЗГЛЯД, почему сорвалось принятие решения. По его словам, лоббистские структуры России в Германии проигрывают аналогичным структурам США.

«Лоббистская работа США в отношении Германии поставлена на очень высоком уровне, чего я не могу сказать о России. Но в то же время, когда народные избранники не принимают закон, защищающий интересы своей страны – это очень серьезный повод задуматься, кто мы и что мы делаем в здании немецкого парламента»,

– заявил Гердт.

В случае принятия закона, Брюссель теряет возможность вводить ограничения против «Северного потока – 2», это право сохраняется только у Берлина, но он является главным бенефициаром полной загрузки российской трубы.

Если немецкий законопроект станет законом, то это будет уже вторая победа Газпрома в борьбе за «Северный поток – 2». Первая победа произошла недавно, когда Дания, после двух лет затягивания, наконец дала разрешение на строительство газопровода по одному из маршрутов. Однако проблема невозможности использовать новую трубу на полную мощность оставалась. Более того, она ослабляла переговорные позиции Газпрома с Украиной по новому транзитному контракту на 2020 год и мирному урегулированию всех судебных дел.

«Путь, который нашла Германия, был бы самым простым и безопасным способом решить этот вопрос – признать, что Газовую директиву ЕС нельзя применять к «Северному потоку – 2». Потому что этот проект свершился до того, как были приняты поправки в Газовую директиву. А закон обратной силы не имеет», – поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

Желание немцев защитить собственные инвестиции в газопровод вполне понятны. Морскую часть «Северного потока – 2» стоимостью 9,5 млрд евро финансируют пополам Газпром и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, две немецкие компании Wintershall и Uniper, а также французская Engie и австрийская OMV. В итоге каждый европейский партнер вложил в него по 950 млн евро, две немецкие компании – около 2 млрд евро. Однако европейцы не являются совладельцами трубы, а выступают лишь как кредиторы, поэтому возврат кредитных средств, скорее всего, не зависит от того, пустует газопровод или работает на полную мощность, полагает Юшков.

А вот инвестиции, которые немцы вкладывают в строительство сухопутного продолжения «Северного потока – 2» – газопровод Eugal, оказались под угрозой. Eugal проходит по немецкой территории, и его стоимость оценивалась в 1-3 млрд евро. Если по морской части трубы можно будет прокачивать вдвое меньше запланированного, то и по Eugal тоже.

Если первый вариант решения проблемы сорвется, то это будет еще не конец. Другие варианты решения проблемы, конечно, имеются. Другое дело, что все они будут куда более длительными по времени и сложными, чем «немецкий» вариант.

В частности, можно добиваться исключения из Третьего энергопакета ЕК для той части газопровода, которая находится в 12-мильной зоне от берега Германии, указывает газовый эксперт. «Это будет довольно мучительный процесс. Особенно в условиях недавнего отзыва разрешения на использование газопровода OPAL на полную мощность», – считает Юшков.

OPAL – это сухопутное продолжение «Северного потока – 1». На него сразу было наложено ограничение в рамках Третьего энергопакета. Несколько лет Газпром добивался возможности качать по нему газ на полную мощность, а не вполовину. Даже ВТО признало незаконным ограничение прокачки газа по OPAL. В итоге компромисс был найден: половина мощностей стала выставляться на аукционы, в которых мог принять участие любой желающий. Стоит ли говорить, что иных участников, кроме Газпрома, так и не нашлось. Однако недавно полякам удалось вернуть ограничения на мощности по Opal, и предстоят очередные долгие разбирательства по этому поводу.

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«Конечно, не хочется втягиваться в подобную бюрократическую канитель и по «Северному потоку – 2». Европейцы еще те бюрократы, и могут тянуть с принятием решения очень долго. Хотя все прекрасно понимают, что любые другие, не российские газопроводы тут же получают исключения из норм Третьего энергопакета ЕК. Особое отношение только к России. Но если потребуется, то Газпром подаст заявку на исключение из Третьего энергопакета «Северного потока – 2», – говорит эксперт ФНЭБ.

Можно придумать и другие варианты, чтобы загрузить «Северный поток – 2» на полную мощность. Например, Газпром может попробовать начать продавать газ на входе в трубу или в точке начала 12-мильной экономической зоны Германии, рассуждает Юшков. Для этого, возможно, потребуется выделить последний участок трубы, который примыкает к Германии, и нанять независимую компанию для ее управления.

Однако этот вариант тоже непростой. Сейчас Газпром продает газ европейским поставщикам чаще всего в австрийском хабе в Баумгартене, эта точка приема газа прописана в коммерческих контрактах. «Потребители могут не согласиться на такие изменения точки приема газа, так как теперь им придется оплачивать дальнейшую транспортировку газа. Потребуется менять коммерческий контракт и в сфере ценообразования, так как надо будет учесть новые затраты потребителей на транспортировку топлива по территории ЕС», – говорит Игорь Юшков.

Таким образом, варианты как освободиться от ограничений для «Северного потока – 2» имеются. Другое дело, что самый простой вариант – вывести газопровод из-под регулирования поправок в Газовую директиву ЕС, а остальные – более сложные и имеют свои минусы.

Какие неприятности создают эти ограничения? Если Opal и «Северный поток – 2» работают только вполовину своих мощностей, то это больно бьет в первую очередь по Газпрому и России. Когда Opal в 2018 году работал на полную мощность, то через «Северный поток – 1» смогли прокачать почти 39,1 млрд кубометров (от полной мощности в 55 млрд кубов). Половина мощностей «Северного потока – 2» – это 27,5 млрд кубометров в год. Если оба «Северных потока» будут качать не 110 млрд кубометров по проектной мощности, а только 66,6 млрд кубов из-за европейских ограничений, то выпадет чуть более 43 млрд кубометров из-за ограничений ЕС. Их придется качать через Украину.

Ограничение объемов прокачки газа вдвое приведет и к увеличению окупаемости «Северного потока – 2». Более того, это прямые потери для российского бюджета, который зависит в том числе от экспорта газа. Учитывая, что средняя цена газа за рубеж составляет в этом году 215 долларов за тысячу кубометров, то выпадение 43 млрд кубометров экспорта в Европу из-за ограничений ЕК означает для России потерю 9,2 млрд долларов экспортного дохода.

С другой стороны, без обходных газопроводов России был бы поставлен шах и мат на текущих газовых переговорах с Украиной. Для России это, во-первых, страховка от настроения Украины. Во-вторых, это возможность сохранить собственные доходы от экспорта газа. Ведь благодаря в том числе им, российский бюджет – профицитный, а резервная кубышка – наполнена.

Более того, без «Северного потока – 2» расходы на транзит газа через Украину могли вырасти в два-три раза. Буквально недавние заявления «Нафтогаза» по поводу тарифов на транзит российского газа говорят о том, что Газпром должен платить ему не 3 млрд долларов за транзит, как делает это каждый год, а все шесть, а то и 9 млрд долларов.

При таком раскладе строительство «Северного потока – 2», оцениваемое в 9,5 млрд евро, окупается за пару лет благодаря экономии на отсутствии необходимости платить бешенные деньги за транзит через Украину. Ведь без обходных газопроводов другого выбора, как платить «Нафтогазу», не было. Расходы на транспортировку газа по «Северному потоку – 2» будут ниже даже текущих украинских тарифов.

«Долгое время с постсоветских времен Украина оставалась для России безальтернативным транзитером газа в Европу. Однако у России должен быть выбор, по какому маршрут транспортировать газ.

ЕС говорит, что хочет диверсифицировать источники поставок энергоресурсов, а то вдруг что-то произойдет с одним поставщиком. Поэтому они строят СПГ-терминалы. Россия все это время говорит ровно о том же, только применительно к маршрутам доставки газа. Мы хотим диверсифицировать маршруты, а то вдруг что-то произойдет с нашим единственным транзитером.

Для этого Россия и строила эти обходные газопроводы. Чтобы избежать рисков, которые, по сути, сбываются. Украина заявляет, что никакого договора на транзит не будет», – заключает собеседник.

Германский политолог Александр Рар выразил надежду, что большинство европейских коллег поддержит немецкое правительство, потому что «Северный поток – 2» будет построен вне зависимости от мнения оппозиции.

«Есть силы, которые выступают за американский газ в Европе и вообще за изгнание России из европейского пространства. В первую очередь речь идет о Польше. Но я смотрю на этот вопрос с оптимизмом. Думаю, положительное решение будет найдено, пусть и не сразу. Европе и Германии нужен российский газ, поэтому в данном вопросе должен победить разум, а не политиканство», – отметил Рар.

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