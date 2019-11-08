Эксперт объяснил, почему американские F-35 не смогли догнать Ту-160

«Американские истребители могут догнать российский Ту-160 только ракетой, наши же истребители Су-57 способны настигать бомбардировщики США и делать с ним все, что угодно», – заявил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Смирнов, комментируя инцидент над Японским морем, когда российский ракетоносец Ту-160 на форсаже легко ушел от наблюдения двух истребителей пятого поколения F-35A.

«То, что американские истребители F-35 не способны догнать российский ракетоносец Ту-160 – давно известный факт, поэтому в США так боятся этого самолета, – сказал заслуженный пилот СССР, бывший военный летчик Олег Смирнов. – Тем более этот бомбардировщик модернизирован, на него поставлены новые двигатели. При включении форсажа Ту-160 развивает скорость, вдвое превышающую скорость звука, то есть 2,05 Маха, в то время как у F-35 предел скорости – до 1,6 Маха».

Но это не повод «расслабляться, потому что все эти преимущества может компенсировать ракета, выпущенная с борта F-35», отметил собеседник.

«Она может догнать Ту-160. И тут уже российскому летчику ничего не поможет, кроме систем электронной защиты самолета. Они будут отводить ракету, но это уже совсем другая история», – продолжил Смирнов.

Однако превосходство в скорости – это очень серьезное преимущество при ведении воздушного боя, подчеркнул заслуженный пилот СССР. «Если будет поставлена цель сбить Ту-160 не ракетой, а другими средствами – то у пилота F-35 ничего не выйдет. Ту-160 включит максимальный режим и легко уйдет от атаки», – констатировал собеседник.

«Что касается российских истребителей Су-57 – их возможности позволяют догонять американские бомбардировщики и делать с ними все, что угодно. То есть мы их можем догнать и атаковать, а они нас – нет», – заключил Смирнов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, два истребителя пятого поколения F-35A пытались взять под наблюдение российский ракетоносец Ту-160 в Японском море. Однако бомбардировщик ВВС России легко оторвался от американских боевых машин, включив форсаж. Об этом сообщило китайское издание Sina, отметив, что летчики США в этой ситуации «потеряли лицо».

Утверждается, что инцидент произошел 3 ноября.

Отметим, что истребители стран НАТО и союзных альянсу стран стараются контролировать все полеты Ту-160 и других российских бомбардировщиков.