Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Российский ракетоносец Ту-160 в Японском море взяли под наблюдение два истребителя пятого поколения F-35A, однако бомбардировщик ВВС России легко оторвался от них, включив форсаж, пишет китайское издание Sina, отмечая, что американские самолеты в этой ситуации «потеряли лицо».

Утверждается, что инцидент произошел 3 ноября. Ту-160 выполнял плановый полет в Японском море, когда его справа и слева взяли на сопровождение два F-35. В этот момент российский бомбардировщик внезапно ускорился, включив форсаж. За счет этого скорость Ту-160 возрастает до 2,05 Маха, пишет Sina.

Два истребителя F-35A среагировали, но слишком поздно – когда они включили ускорение, радары еще могли обнаружить бомбардировщик Ту-160, но пилоты уже не видел его в поле зрения.

Китайское издание подчеркивает, как легко 110-тонный самолет смог оторваться от 13-тонных американских истребителей.

Отметим, что истребители стран НАТО и союзных альянсу стран стараются контролировать все полеты Ту-160 и других российских бомбардировщиков.