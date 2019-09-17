Сопровождавшие Ту-160 натовские истребители попали на видео

В Сети появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем, который прошел в сопровождении истребителей пяти стран.

Видео публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видны в том числе истребители стран НАТО, которые сопровождали российские самолеты.

Ранее Минобороны заявило, что во время полета Ту-160 на разных этапах сопровождали самолеты пяти стран.