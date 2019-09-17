Минобороны заявило о сопровождении Ту-160 над Балтикой самолетами пяти стран

В ходе полета двух российских Ту-160 над Балтийским морем самолеты на отдельных участках сопровождались истребителями пяти стран, заявило Минобороны России.

Ведомство указывает, что два ракетоносца Ту-160 выполняли над Балтийским морем плановый полет длительностью 7 часов, передает ТАСС.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», – сказали в министерстве.

Бомбардировщики уже вернулись на аэродром базирования.

Ранее ВВС Бельгии заявили, что над Балтийским морем «перехватили» российские Ту-160 и Су-27, передает RT.

«Сегодня два F16 ВВС Бельгии из состава миссии НАТО перехватили два российских Tу-160 и два российских Су-27 над Балтийским морем», – говорится в сообщении ВВС Бельгии.

В августе над Балтийским морем российским Су-27 пришлось отгонять натовские истребители от самолета министра обороны Сергея Шойгу.