Новую партию белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю в Приморье

В бухте Успения неподалеку от Лазовского государственного природного заповедника в Приморье была выпущена партия из 19 белух, которые содержались в «китовой тюрьме», сообщил пресс-секретарь Всероссийского института океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

Смородов сообщил, что с 9.00 (2.00 мск) «начались работы по выпуску 19 белух, которые успешно завершены», РИА «Новости».

«На три крупные особи установлены спутниковые метки, которые позволят ученым следить за передвижением животных в дикой природе. Последнюю белуху 20 минут назад выпустили – ставили спутниковую метку», – добавил он.

Ранее в пятницу специалисты погрузили на научное судно «Зодиак» партию из 13 белух, судно отправится к месту выпуска.

Оставшиеся 18 животных повезут к свободе на судне «Профессор Кагановский», когда оно вернется.

Напомним, осенью 2018 года стало известно о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. Было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток и белух в Приморье под свой контроль. В итоге приняли решение выпустить животных в естественную среду.

В начале июня суд назначил наказания компаниям, отловившим косаток и белух. В ноябре Смородов сообщил, что отправка последних 50 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье задержана из-за оформления большого количества документов.