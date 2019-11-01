В промедлении с освобождением белух из «китовой тюрьмы» обвинили бюрократов

Представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов сообщил, что отправка последних 50 белух из «китовой тюрьмы» в Приморье задержана из-за оформления большого количества документов.

«Большая партия 50 животных... Требуется дополнительное время для проверки, идентификации, составления актов, ветеринарных бумаг. Это процедура занимает определенное время», – пояснил Смородов, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что документы на передачу животных пока не подписаны, а, когда это произойдет, неизвестно.

Ранее во ВНИРО обещали, что животные отправятся к месту выпуска 31 октября.

Между тем, в Москве у здания Генпрокуратуры активисты коалиции «Свободу косаткам и белухам» начали пикет. Представители организации полагают, что отловщики хотят сорвать выпуск животных, пользуясь неопределенностью юридического статуса оставшихся белух.

Напомним, осенью 2018 года стало известно о подготовке незаконной продажи косаток в Китай. После этого было возбуждено уголовное дело о незаконном вылове животных и жестоком обращении с ними.

В марте Кремль решил взять проблему косаток и белух в Приморье под свой контроль. В итоге было принято решение выпустить их в естественную среду. В начале июня суд назначил наказания компаниям, отловившим косаток и белух.