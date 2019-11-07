Кедми: Секретная израильская ракета может принести пользу России

«Попадание в руки российских специалистов ракеты от комплекса «Праща Давида» для Израиля не проблема, а вот для России она может представлять интерес с точки зрения технических решений», – заявил газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми, комментируя сообщения СМИ о том, России удалось захватить в Сирии секретную израильскую ракету ПРО.

«То, что ракета, упавшая на сирийской территории, попала в руки российских специалистов, для Израиля не является катастрофой. А с точки зрения России – всегда полезно, когда тебе в руки попадает неизвестное оружие. Но в данном случае эта ракета не станет откровением», – сказал экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми.

Собеседник также отметил, что «в вооруженных силах Израиля этой ракетой довольны», и возможно «в ней есть какие-то сложные, революционные элементы». «Однако «Праща Давида» находится примерно на схожем техническом уровне, что и известные комплексы российского производства», – добавил эксперт.

«Не секрет, что сегодня возможности российских ракет «земля-воздух» превышают потенциал израильских или американских аналогов. Но российские специалисты все же могут извлечь определенную пользу из обнаружения ракеты системы «Праща Давида». Если не в области конструкции, то в области тактики и техники использования этого оружия. Возможно, смогут обнаружить в ней те или иные уязвимости или технические решения, которые российским специалистам покажутся эффективными», – предположил Кедми.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Россия захватила в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО. В ходе исследования выяснилось, что речь идет об усовершенствованной израильской ракете класса «земля-воздух», выпущенной из ракетной системы «Праща Давида».

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы, отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований, пишет The Jerusalem Post.

Система «Праща Давида» была поставлена на вооружение два года назад, а 23 июля 2018 года состоялось ее первое боевое применение – система сработала после запуска в Сирии двух ракет «Точка», сообщает MigNews.

По данным израильского телевидения, система ПРО «Праща Давида» не перехватила сирийские ракеты, которые не долетели до Израиля и якобы взорвались на сирийской территории. Из «Пращи Давида» были выпущены две ракеты, одна из которых самоуничтожилась над Голанами.

Отмечается, что ракеты-перехватчики «Пращи Давида» являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей «Пращи Давида» является военной тайной.

«Праща Давида» работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400, отмечает портал.

Отметим, что сразу после запуска «Пращи Давида» в июле 2018 года с территории Израиля также взлетел F-35.

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