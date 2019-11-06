России смогла перехватить в Сирии в неповрежденном виде секретную израильскую ракету ПРО

Усовершенствованная израильская ракета класса «земля-воздух», выпущенная из ракетной системы «Праща Давида», была получена Россией в Сирии. Ракета не разорвалась при приземлении, сообщили СМИ.

Утверждается, что ракета была выпущена 23 июля 2018 года. Сирийские силы. Отправленные на место происшествия, обнаружили ракету практически неповрежденной – лишь с небольшим уроном от удара. Ракету доставили на сирийско-российскую базу, откуда отправили в Москву для дальнейших исследований, пишет The Jerusalem Post.

Система «Праща Давида» была поставлена на вооружение два года назад, а 23 июля 2018 года состоялось ее первое боевое применение – система сработала после запуска в Сирии двух ракет «Точка», сообщает MigNews.

По данным израильского телевидения, система ПРО «Праща Давида» не перехватила сирийские ракеты, которые не долетели до Израиля и якобы взорвались на сирийской территории. Из «Пращи Давида» были выпущены две ракеты, одна из которых самоуничтожилась над Голанами.

Отмечается, что ракеты-перехватчики «Пращи Давида» являются самыми дорогими из всех, находящихся на вооружении израильской армии. Местонахождение батарей «Пращи Давида» является военной тайной.

«Праща Давида» работает на дальностях до 400 километров и является прямым конкурентом С-400, отмечает портал.

Отметим, что сразу после запуска «Пращи Давида» в июле 2018 с территории Израиля также взлетел F-35.

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