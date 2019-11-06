Песков ответил на вопрос о поездке Путина на торжества в Париж

Президент Владимир Путин не планирует посещать Париж 11 ноября для участия в мероприятиях по случаю годовщины окончания Первой мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, у президента нет таких планов», – сказал он в ответ на вопрос, есть ли в планах российского лидера поездка в Париж в понедельник на торжества в связи с очередной годовщиной окончания Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что около 30 глав государств и правительств примут участие во втором Форуме мира, который пройдет в Париже 12-13 ноября.

Первый Форум мира прошел в ноябре 2018 года и был приурочен к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Форум был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и призван стать ответом на рост напряженности в современном мире.