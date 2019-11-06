На таджикских пограничников напали афганские исламисты

Напавшие на погранзаставу на таджикско-узбекской границе были боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ* из Афганистана, они признались, что планировали совершить теракты, сообщили в пресс-службе управления погранвойск госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана.

«Двадцать боевиков Исламского государства* перешли госграницу еще 3 ноября со стороны Шаартузского погранотряда в районе поселка Кубодиен», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, в ходе допроса задержанные сообщили, что прорвались в Таджикистан с целью провести теракты для дестабилизации обстановки в стране.

Напомним, ранее в среду пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что погранзастава на таджикско-узбекской границе подверглась вооруженному нападению, погибли двое силовиков – солдат пограничных войск и сотрудник МВД.