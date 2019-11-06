На погранзаставу в Таджикистане напали 20 вооруженных людей в масках

Погранзастава на таджикско-узбекской границе подверглась вооруженному нападению, есть погибшие, сообщают пограничные войска Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

Нападение произошло в 03.23. Погранзаставу №4 «Ишкобод» в районе Рудаки атаковали 20 вооруженных людей в масках, передает ТАСС.

В ходе нападения они захватили пять автоматов, передает РИА «Новости».

«15 членов вооруженной преступной группы, находящиеся в окружении, были уничтожены, пять из них задержаны», – говорится в сообщении.

Погибли двое силовиков – солдат пограничных войск и сотрудник МВД.

Напомним, протяженность границы между двумя странами составляет 1 тыс. 332 километра. В 2009 году в силу вступил договор о делимитации и демаркации участка в 1 тыс. 240 километров. При этом порядка 93 км остались спорными.