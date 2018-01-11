Узбекистан и Таджикистан договорились по спорному участку границы

Узбекистан и Таджикистан на заседании межправительственной комиссии под председательством премьер-министров двух стран – Абдуллы Арипова и Кохира Расулзоды – достигли договоренности по наиболее спорному участку госграницы, на котором расположена плотина Фархадской ГЭС.

Как сообщает портал Asia-plus со ссылкой на правительственный источник в Душанбе, стороны договорились, что участок, на котором находится Фархадская ГЭС, будет признан территорией Таджикистана, а сам энергетический объект – собственностью Узбекистана.

Охрана станции возложена на Таджикистан, а его техобслуживание – на Узбекистан.

Протяженность узбекистанско-таджикистанской государственной границы составляет 1 тыс. 332 километра. В 2009 году в силу вступил договор о делимитации и демаркации участка в 1 тыс. 240 километров. При этом порядка 93 километров остаются спорными.