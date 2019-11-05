Валенса рассказал о «выбивших советскому медведю зубы» поляках

Большую роль в падении коммунизма сыграли именно польские диссиденты, которые «выбили советскому медведю несколько зубов», заявил бывший польский диссидент Лех Валенса в интервью Libération.

Он отметил, что СССР был ослаблен войной в Афганистане и постоянной сменой лидеров, и тогда поляки поняли, что «появилось окно возможностей». По его словам, немцы разрушили Берлинскую стену, но перед этим «поляки выбили советскому медведю несколько зубов», передает текст интервью RT.

«Когда этот медведь уже не мог кусаться, тогда и другие нации стали заниматься своими делами», – заявил Валенса.

По его утверждению, полякам нужно было лишь изменить атмосферу, чтобы желающие свободы люди «могли мобилизоваться» и создавать организации и демонстрации.

«Другие народы последовали за нашим примером, и вот так мы смогли растормошить всю Европу и даже отчасти весь мир», – заявил Валенса.

Валенса также заявил, что элита его движения «Солидарность» состояла в тесных отношениях с оппозицией ГДР, и если бы у них не получилось достигнуть целей в Польше, то они собирались создать восточноевропейскую организацию и бороться вместе.

При этом само падение Берлинской стены он назвал «не очень обдуманным шагом», который «ставил под угрозу польскую революцию». В то же время он признал, что с визуальной точки зрения падение Берлинской стены – сильный символ.

Валенса добавил, что военным образом оппозиция в Польше не смогла бы победить, поэтому важно было менять атмосферу, чтобы люди утратили веру в систему.

«Наша борьба положила конец эпохе линий раздела в Европе и в мире. Она способствовала появлению новой эпохи, которая основана на информации и глобализации», – заявил Лех Валенса.

В то же время он считает, что сейчас страны достигли границ развития, и нужно придумать новую экономическую систему, поменять структуры вроде НАТО и ООН и усовершенствовать демократию.

В октябре Валенса также подчеркнул важность России для всего мира.

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