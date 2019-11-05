Посол Германии в Грузии призвал Москву и Цхинвал «изучить уроки Берлинской стены»

Немецкий дипломат, посол Германии в Грузии Хуберт Кнырш призвал Москву и Цхинвал «изучить уроки Берлинской стены» и заметил, что такие «бесчеловечные» границы долго не могут просуществовать, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Было бы хорошо, если бы ответственные лица в Москве и Цхинвале изучили уроки Берлинской стены, – сказано в заявлении дипломата. – Границы, которые основываются на бесчеловечности, долго не могут просуществовать».

Этот комментарий последовал в связи с ограничениями, которые ввела Южная Осетия на границе с Грузией.

В Тбилиси утверждают, что от этого страдают простые люди, которые, в частности, не могут получить в Грузии качественное медицинское обслуживание.

Как заявил посол, «запреты пересечь административную границу по медицинской необходимости еще раз ярко демонстрируют гуманитарные последствия «бордеризации».

Грузия обвиняет в «бордеризации» российских военных, которые находятся в Южной Осетии после войны-2008.

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