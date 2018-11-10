Грузинские протестанты оголили зады против «российской оккупации»

Представители грузинской оппозиционной партии «Гирча» («Шишка») во время акции против «бордеризации» в субботу на границе с Южной Осетией в селе Атоци оголили зады, привлекая, по их словам, «внимание мировой общественности к российской оккупации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

К такой форме протеста членов партии призвал их лидер, бывший кандидат в президенты Зураб Джапаридзе, известный в Грузии борец за легализацию марихуаны.

Перед тем, как снять штаны, протестующие скандировали: «Россия – оккупант!».

В первом туре президентских выборов 28 октября Джапаридзе набрал 36 тыс. голосов – 2,26%.

7 ноября Тбилиси заявил, что Южная Осетия совместно с российскими пограничниками начала очередной этап демаркации границы – в селе Атоци.

Местное население утверждает, что это препятствует им пользоваться пастбищами и иными сельскохозяйственными угодьями.

После войны 2008 года Южная Осетия неоднократно обращалась к Грузии с предложением делимитации и демаркации границы, на что получала отказ. В связи с этим Южная Осетия действует в одностороннем порядке. По двусторонним соглашениям между Москвой и Цхинвалом, российская сторона участвует в охране границы Южной Осетии. Грузия регулярно протестует против «бордеризации».