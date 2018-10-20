Кандидата в президенты Грузии задержали после раздачи им марихуаны

Организатора фестиваля легализации марихуаны в Тбилиси Зураба Джапаридзе, который является кандидатом в президенты Грузии от партии «Гирчи», задержали правоохранители.

Его отпустили примерно через два часа после задержания. СМИ сообщают, что с ним освобождены еще несколько задержанных, передает РИА «Новости».

Как рассказала сам Джапаридзе, был проведен «детальный обыск» – сотрудники правоохранительных органов «обыскали все углы одежды, в том числе обувь и носки», но «ничего не нашли». Джапаридзе объяснил им, что «все, что имел, раздал».

Его допросили, проинформировали о возбуждении уголовного дела.

«Гирчи» была инициатором легализации марихуаны в стране. При этом партия недовольна тем, что право на курение марихуаны все еще ограничено, поэтому и организовала фестиваль, на котором Джапаридзе демонстративно раздал несколько сигарет с марихуаной.

МВД Грузии сообщало, что были задержаны 11 человек. В качестве причин задержания назывались «организация так называемого фестиваля марихуаны и оказание сопротивления полиции».

Последние прямые выборы президента Грузии состоятся 28 октября.

Летом конституционный суд в Грузии отменил административные санкции за потребление марихуаны. В декабре КС признал нарушающей права человека норму об уголовном преследовании за это.