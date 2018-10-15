Кандидат в президенты Грузии заявил о наркотических пристрастиях сторонников Саакашвили

Лидер партии «Гирча» и кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе заявил, что члены партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» регулярно употребляли марихуану.

Во время эфира на местном телевидении Джапаридзе заявил, что когда он сам был членом «Единого национального движения», то видел, как члены партии Саакашвили курили «травку».

«Члены партии, члены политсовета, среди них и ныне действующие, курили марихуану, более того, некоторые из них выращивали коноплю в горшках в своих домах», – рассказал лидер «Гирчи».

По мнению Джапаридзе, несправедливо наказывать граждан Грузии за употребление марихуаны, когда ее при этом курят чиновники, пишет РИА «Новости».

Напомним, сторонник легализации марихуаны Джапаридзе был выдвинут от «Гирчи» на пост президента Грузии в рамках осенних выборов. В случае своей победы он обещал дальнейшее смягчение наказаний за преступления, связанные с наркотиками, а также отмену обязательной воинской службы.

В декабре текущего года в Грузии по инициативе «Гирчи» отменили уголовное преследование за употребление марихуаны.