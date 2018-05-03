Добившийся легализации марихуаны кандидат в президенты Грузии задержан за хулиганство

Бывшему парламентарию Зурабу Джапаридзе, инициатору отмены уголовного преследования за употребление марихуаны, полиция Тбилиси предъявила обвинение по двум статьям УК, что грозит ему штрафом до 2 тыс. лари (примерно 800 долларов) или заключением под стражу на срок до 15 суток, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщила телекомпания «Рустави-2», в настоящее время Джапаридзе с двумя сторонниками находится в отделении полиции. Ему грозит ответственность за мелкое хулиганство и сопротивление стражам порядка. Суд рассмотрит дело в четверг.

Накануне члены организации «Гирча» («Шишка»), возглавляемой Джапаридзе, опротестовали задержание полицией нарушителя общественного порядка, который, как предполагается, был под воздействием наркотиков. Джапаридзе с однопартийцами пытался помешать задержанию.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее Джапаридзе был выдвинут партией «Гирча» («Шишка») на пост президента Грузии на осенних выборах. В Грузии в декабре отменили уголовное преследование за употребление марихуаны – по инициативе «Гирчи», которая добилась этого иском в КС страны. До этого любителей марихуаны отправляли в тюрьму на год. Теперь за курение марихуаны просто штрафуют – до 500 лари (около 200 долларов). Ранее Джапаридзе был активным членом партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», но потом покинул ее ряды вместе с несколькими единомышленниками.