Вертолет разбился у Абрау-Дюрсо

Вертолет разбился в районе поселка Абрау-Дюрсо Краснодарского края, информации о жертвах нет, сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Дяченко сообщил, что «упал вертолет, подробностей пока нет, обстоятельства выясняются», передает ТАСС.

Источник в экстренных службах региона сообщил, потерпел крушение частный вертолет Robinson R66, пилот погиб, передает РИА «Новости».

Обстоятельства происшествия и личность пилота устанавливаются.

По предварительным данным, на месте падения воздушного судна жертв и разрушений нет.

Ранее вертолет с россиянами разбился в Греции.