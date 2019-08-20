Вертолет с россиянами разбился в Греции

Возле острова Порос в Греции разбился частный вертолет, на котором могли находиться двое россиян, сообщает издание iefimerida.gr.

Вертолет вылетел из Галаты в аэропорт Элефтериоса Венизелоса. Во время полета он задел линии электропередачи, в результате пилот потерял управление и машина упала в море. На борту было три человека, в том числе два пассажира российского происхождения, передает РИА «Новости».

По некоторым данным, пассажирами были женщина и ребенок.