Украина оказалась под угрозой санкций США

В случае продажи завода «Мотор Сич» китайским компаниям, сотрудничавшим с «Вертолетами России», украинский государственный концерн «Укроборонпром» рискует попасть в антироссийский санкционный список США, заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

«Можно оказаться в полностью абсурдной ситуации, когда, например, условно, китайская сторона вместе с «Укроборонпромом» получила бы контроль над этим предприятием, при этом США находят подтверждение того, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок «Вертолетам России» – и возникнет полностью кафкианская ситуация, когда «Укроборонпром» вместе с «Мотор Сич» окажутся в американских антироссийских санкциях», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинскую радиостанцию «Новое время».

Терентьев подчеркнул, что такой экстремальный сценарий предполагает введение санкций в отношении украинских предприятий, которые финансируют «Укроборонпром». В том числе под санкциями США могут оказаться украинские государственные банки.

Напомним, между Китаем и США разгорелся конфликт за контроль над запорожским заводом «Мотор Сич».

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода. Причем вместе с заводом Китай получит технологию производства больших авиадвигателей. А в начале ноября стало известно, что переговорами о покупке «Мотор Сич» занимается частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс.