Представители Зеленского направили запросы в Apple из-за обозначения Крыма российским

«Представительство» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму направило запросы американской компании Apple, которая указала Крым как российскую территорию в своем приложении.

«Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs по соответствующей ситуации», – говорится в сообщении представительства в Facebook.

Напомним, Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Крым и Севастополь обозначены территорией России. После Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple из-за решения компании.

Также украинское посольство в США пожаловалось на Apple в Госдепартамент страны.