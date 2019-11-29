Украинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма

Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.

Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах. «Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма, как части России, в приложениях компании. Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию», – сообщили в дипмиссии, передает ТАСС.

Посольство заявило, что по официальной позиции Украины и США, Крым является территорией Украины.

В ноябре британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крыма, украинское посольство также потребовало изменить карту.

В другом британском издании Survival Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал Севастополь территорией России, что также вызвало жалобу украинской дипмиссии.