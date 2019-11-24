The Economist опубликовал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крымы. На это обратило внимание посольство Украины в Великобритании и Северной Ирландии, потребовав «изменить карту должным образом».

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», – передает заявление дипмиссии РИА «Новости».

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine pic.twitter.com/yoT9NY3P3W — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) November 23, 2019

После этого редакция журнала удалила ролик, который был посвящен процедуре импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

В начале ноября американское издание The New York Times в статье о планах украинского олигарха Игоря Коломойского построить курорт в горах также разместило карту Украины без Крыма, что вызвало возмущение украинских дипломатов.