Украина потребовала от NYT исправить карту без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times исправить ошибку на опубликованной карте Украины без Крыма.

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

Ранее американское издание The New York Times в статье о планах украинского олигарха Игоря Коломойского построить новый курорт в горах разместило карту страны, где цветом обозначена только континентальная часть Украины.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Украина по-прежнему считает Крым своей оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».