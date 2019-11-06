The New York Times опубликовала карту Украины без Крыма

Американское издание The New York Times в одной из статей опубликовало изображение карты Украины, без обозначения Крыма.

The New York Times в статье о планах украинского олигарха Игоря Коломойского построить новый курорт в горах разместило карту страны, где цветом обозначена только континентальная часть Украины, пишет «Страна.ua».

Ранее российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.