Сеть российских ресторанов отказалась считать Крым частью России

Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.

Карту с рекламного плаката «Сушипоп» в Санкт-Петербурге опубликовал блогер Андрей Селезнев, передает агентство «Новороссия».

На карте указаны филиалы сети в России и ближнем зарубежье. Однако Крым заштрихован на карте как спорная территория.

«Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Белоруссию зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже... Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято», – отметил блогер.

Он уточнил, что карта висит при входе в ресторан на улице Варшавской. Также он подчеркнул, что на официальном сайте сети Крым вообще отсутствует на карте России.

Ранее в крупнейшей сети украинских гипермаркетов стали ф дневники с картой без Крыма.

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