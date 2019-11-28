Британский исследовательский институт признал Севастополь российским

Посольство Украины в Британии выразило протест из-за публикации журнала Survival, в котором Международный институт стратегических исследований (IISS) назвал Севастополь территорией России.

«Мы крайне разочарованы последним номером журнала Survival, где Севастополь упоминается как часть России. Напоминаем, что Россия аннексировала Крым в 2014 году. Мы ожидаем удаления неправильного изображения и отображения правильной информации», – заявило посольство в соцсетях, передает ТАСС.

В журнале и в институте пока не прокомментировали обращение украинского посольства.

В ноябре британский журнал The Economist показал видео с картой Украины без Крыма, украинское посольство также потребовало изменить карту.