Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple после признания ею Крыма российским.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!», – написал Климкин в Twitter.

А слабо, як кажуть, відмовитися від Apple, якщо вони Крим готові російським визнати? Та й сказати, а ну їх, цих пристосуванців... переходимо на інше, а цей бренд більше не визнаємо. Немає на них Джобса). Такий бренд не може бути номером 1, до побачення! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 28, 2019

Напомним, Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, обозначив их как Россию.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, после решения компании указывать Крым и Севастополь как российские территории.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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