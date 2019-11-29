В Белгороде учитель подрался с учеником

В школе №15 Белгорода учитель подрался со старшеклассником. Директор учебного заведения пообещала уволить преподавателя.

Отмечается, что инцидент произошел в кабинете информатики школы №15. Согласно видеозаписи, учитель схватил подростка за руку и одежду, а ученик стал отмахиваться. Так конфликт перерос в потасовку, в ходе которой ученик пнул ногой по колену учителя, передает Росбалт.

Директор школы Анна Козловцева пообещала уволить преподавателя, так как он нарушил правила педагогической этики, сообщает издание со ссылкой на местные СМИ.

В соцсетях сообщают, что учитель, ставший участником инцидента, подверглася травли со стороны школьников.

В октябре в Тюменской области из-за пренебрежения нормами профессиональной этики был уволен преподаватель ОБЖ, который накричал на учеников и нанес несколько ударов.