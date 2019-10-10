Учитель ОБЖ под Тюменью обматерил и побил школьников на уроке

В Тюменской области преподаватель ОБЖ накричал на учеников и нанес несколько ударов, один из школьников снял происходящее на видео, региональная прокуратура проводит проверку по этому факту.

В ролике учитель, выкрикивая в адрес оскорбления, говорит с ними матом и толкает их, видеозапись опубликовали в соцсетях, передает Ura.ru.

В администрации Тюменского района области подтвердили изданию, что видео подлинное.

«Мы находимся в шоке. Безусловно, поведение преподавателя непедагогично. В школу выехала комиссия управления образования муниципалитета, мы будем всесторонне изучать ситуацию и сообщим о результате проверки», – пояснили чиновники.

Отмечается, что преподаватель отстранен от проведения занятий.

Прокуратура Тюменской области начала проверку по инциденту. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям учителя и администрации образовательного учреждения», – сказали в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры прибыли в учебное учреждение и опрашивают директора школы, отметили в прокуратуре.

В октябре в Якутии учитель, грозившая ребенку «спустить шкуру» за потерянную тетрадь, уволилась из школы по собственному желанию.