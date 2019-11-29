Дополнительные платные парковки собрались ввести в 13 районах Москвы

Департамент транспорта Москвы предложил расширить зоны платных парковок на 13 столичных районов, рассказал вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

«Часто жители к нам обращаются, говорят, что им комфортно стоять на другой стороне улицы, просят присоединить улицы к другому району. Происходят какие-то небольшие донастройки. Мы работаем по каждому обращению, стараемся найти компромисс по любому обращению», – передает газета «Коммерсант» слова Ликсутова.

Он также пообещал до конца года обсудить все предложения с муниципальными депутатами и жителями до конца года, при этом в Таганском, Даниловском, Новогиреево «изменения уже согласованы».

«Работа с депутатами по корректировке парковочной политики идет постоянно, в течение всего года. До конца года мы не предвидим каких-то существенных изменений в нашей парковочной программе», – сказал вице-мэр Москвы.

Напомним, в октябре в Москве местной жительнице Леле Ивановой выписали штраф в размере почти 500 тыс. рублей за парковку около дома.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД