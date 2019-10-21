Москвичке выписали штраф в 500 тыс. рублей за парковку возле дома

В Москве местной жительнице Леле Ивановой выписали штраф в размере почти 500 тыс. рублей за парковку около дома, об этом сообщила сама девушка в социальных сетях.

Иванова в своем Facebook пояснила, что ее лишили резидентного разрешения, позволяющего бесплатно оставлять машину на платных парковках в своем районе за 3 тыс. рублей, причем это было сделано без уведомления.

Штрафы ей присылали по прошлому адресу регистрации, и узнала она об их наличии, когда запланировала поменять автомобиль.

«Наша машина прошла диагностику, нам назвали стоимость и – на всякий случай – проверили на штрафы. И тут выясняется что в базе исполнительных производств судебных приставов ведутся 17 дел на мое имя. У меня округляются глаза», – написала она.

Позднее в департаменте транспорта ей сообщили, что у нее не 17 штрафов, а 85. Ивановой пояснили, что резидентное право у нее было приостановлено в апреле 2019 года, через месяц после выдачи.

Она добавила, что резидентное право у нее отобрали, поскольку у нее якобы имелись неоплаченные в 2018 году штрафы, однако, такое право не могло быть выдано, если имеются неоплаченные штрафы.

«Резидентное каким-то чудом стало снова работать после письма в пресс-службу. Якобы они получили оплату по тем шести штрафам, из-за которых оно было приостановлено. Как оно может работать, когда у меня теперь штрафов под сотню я не понимаю – как и многое в этой истории», – заключила Иванова.

В сентябре сообщалось, что в столице значительно выросло число нарушителей парковки.