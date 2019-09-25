В Москве значительно выросло число нарушителей парковки

Московская административная дорожная инспекция выявила 967,7 тыс. случаев незаконной парковки (плюс 36,5% к прошлому году).

Как пишет «Коммерсант», количество эвакуаций машин при этом увеличилось с 90,1 тыс. до 93,6 тыс. случаев. При этом рост выявленных нарушений эксперты связывают с усилением контроля с помощью камер.

По данным газеты, речь идет о комплексах на автобусах и стационарных камерах типа «Стрит Фалькон», которые появились в 2018 году на столичных улицах, спровоцировав волну жалоб со стороны таксистов и водителей, получивших штрафы за одно- или двухминутную парковку в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Рост числа нарушителей столичные власти объясняют также возросшей активностью пользователей приложения «Помощник Москвы», с помощью которого жители выявили на 43% больше нарушений на газонах.

Напомним, в мае москвичам предложили охотиться на автобусы-нарушители с китайскими туристами.