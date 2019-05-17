Москвичам предложили охотиться на автобусы-нарушители с китайскими туристами

Префектура Центрального административного округа Москвы прокомментировала проблему с незаконной парковкой китайских туристов на Фрунзенской набережной, о которой жители района Хамовники сообщили газете ВЗГЛЯД.

По данным жителей района, экскурсионные автобусы регулярно привозят китайских туристов в ювелирные магазины, расположенные на Фрунзенской набережной. При этом водители автобусов паркуются с включенными двигателями, занимают парковочные места, а также завешивают номера машин, не оплачивая парковку.

Газета ВЗГЛЯД обратилась за разъяснениями в префектуру ЦАО, где сообщили, что за нарушение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку и стоянку транспортных средств, отвечает Московская административная дорожная инспекция (МАДИ).

МАДИ уже организовала на Фрунзенской набережной маршруты патрулирования и занимается их контролем, сообщили в управлении.

В том случае если такого контроля для жителей района Хамовники недостаточно, москвичам предложили воспользоваться бесплатным приложением «Помощник Москвы».

«Используя данное приложение, любой гражданин в условиях анонимности может фиксировать нарушения требований дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, нарушения правил стоянки на тротуаре, размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями. Информация o зафиксированных нарушениях незамедлительно передается в компетентные органы для привлечения к ответственности владельцев транспортных средств», – заверили в префектуре.

Между тем в городском комитете туризма от комментариев по данному вопросу отказались.

В офисе московского туроператора China Travel, работающего на прием китайских туристов, газете ВЗГЛЯД сообщили, что в их экскурсионных программах поездки за ювелирными украшениями на Фрунзенскую набережную в принципе отсутствуют.

Напомним, ранее жителей района Хамовники возмутило поведение китайцев, приезжающих во дворы домов и массово обрывающих с деревьев цветы и листья.