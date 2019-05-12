Жители московского района Хамовники возмутились поведением китайцев

В Москве жители района Хамовники заметили китайцев, которые приезжают во дворы домов и массово обрывают листья и цветы с деревьев; в соцсетях считают, что эти листья затем будут продавать под видом целебных чаев.

«Соседи, а кто-то понимает, что происходит??» – написала в группе Secret Hamovniki в Facebook жительница Москвы Варвара Лазарева.

Она опубликовала видео, на котором видно, как два китайца обрывают листья с деревьев и бросают их в мешки. Во двор их привезли на автомобиле Mercedes.

Жители Хамовников возмутились таким поведением китайцев.

«Одно дело сорняк, другое дело листочки и цветочки. Их тут по 500 человек в день приезжает. Каждому по цветочку», – написала Варвара Лазарева.

«Чай будут делать. Гнать поганой метлой», – пишет Анна Ермакова.

«Скоро на месте Хамовников будет Китайский квартал», – написала Елена Тарасова.

«Бизнес – потом на айхербе продавать как целебный чай для похудения. Думаю сработает», – написала Татьяна Мозговая.