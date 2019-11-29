Турецкие СМИ назвали три страны – «стихийных бедствия» для США

Россия, Китай и Турция представляют собой «стихийное бедствие» для Запада, пишет турецкая газета Sabah. Автор публикации сравнивает Россию с ураганом, Турцию – с цунами, а Китай – с глобальным изменением климата, которые угрожают «империалистической системе», возглавляемой США.

«Давление, оказываемое на глобальный статус-кво независимой политикой, проводимой Турцией, напоминает цунами, Россией – ураган, а Китаем – изменение климата», – передает «ИноСМИ» текст статьи турецкого издания.

«Зона действия цунами, вызываемых в империалистической системе Турцией, которая разрывает цепи опекунства со стороны Атлантики, порой оказывается шире, чем кажется», – пишет автор статьи. По его словам, Турция выполняет функцию «стальной сердцевины» в ряде регионов, особенно на Ближнем Востоке, и уже сейчас «воспринимается как один из самых довлеющих полюсов вновь формирующейся глобальной системы».

В то же время Россия выстраивает новые стратегические отношения с Китаем и Турцией, констатирует издание. По словам автора статьи, эта политика «снова превратили Москву в центр притяжения, как в 1980-х годах».

«Россия, которая открывает центры культуры, называемые «центрами Россотрудничества», в Египте, Иордании, Ливане, Марокко, Сирии и Тунисе, благодаря этому начинает перешагивать за Восточную Европу, Балканы и Среднюю Азию – свой естественный «хинтерланд» – и через Восточное Средиземноморье расширять свою зону влияния на Северную Африку», – пишет Sabah.

Москва «передает свои новейшие ракетные технологии Индии, Турции, Китаю, Ирану», а также выстраивает «меняющие парадигму отношения», которые считаются ближайшими американскими союзниками, – это Израиль, Саудовская Аравия, Египет, Германия и Франция.

Китай же, по мнению автора публикации, является «сущим кошмаром для США». «Для США, которые впервые в своей истории вступают в войну с экономически равным им игроком, единственный шанс – привлечь на свою сторону Россию и Турцию. Но условия реальной политики показывают, что это практически невозможно», – подчеркивает издание.

«Таким образом, усиливающееся во всех сферах давление со стороны трио Турция – Россия – Китай все глубже раскалывает Атлантику. Из-за этого пресса с трех сторон США и Европа стали походить на пару, которая спит в одной кровати, но видит разные сны. В этой связи положение западных политиков напоминает трагедию музыкантов, которые продолжали играть, когда тонул «Титаник», – заключает Sabah.

Напомним, Турция недавно отказалась поддержать план Североатлантического альянса по защите стран Прибалтики и Польши.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Турция из-за России начала новый конфликт с НАТО.

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