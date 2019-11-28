«Аэрофлот» предложил создать компанию для отлова птиц у аэропортов

Для повышения орнитологической защиты аэропортов «Аэрофлот» предлагает создать компанию, предоставляющую ловчих птиц и собак, сообщает Росавиация.

Авиакомпания предлагает аэропортам разработать комплексную программу повышения орнитологической безопасности, и в целом привести нормативное обеспечение в этой сфере в соответствие с рекомендациями ИКАО, передает ТАСС.

Напомним, о проблеме орнитологической защиты российских аэродромов с новой силой заговорили после инцидента с пассажирским самолетом. Тогда пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить на кукурузное поле в Подмосковье авиалайнер Airbus А321 «Уральских авиалиний» - у него после столкновения со стаей птиц загорелся и отвалился двигатель.

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