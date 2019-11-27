Эксперт предсказал ответ Еревана на требование Баку снести памятник «фашисту Нжде»

«Памятник не снесут. Напротив, в Армении тоже могут вспомнить, как в Азербайджане чтут Мамед Эмина Расулзаде, который также был не чужд нацизма», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Кавказу Николай Силаев. Так он прокомментировал резкое заявление Ильхама Алиева, потребовавшего от Армении снести памятник политику и военачальнику Гарегину Нжде, как «фашисту».

«Я думаю, никаких последствий не последует после подобного заявления», – отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что памятник «фашисту» Гарегину Нжде в Армении должен быть снесен. Напомним, Нжде – армянский политической деятель первой половины 20 века, один из создателей концепции национального армянского государства, основоположник националистической концепции цехакронизма. Боролся против турецкой оккупации Западной Армении в составе болгарской армии в ходе Балканской войны. В годы Первой мировой – в составе русской армии. Во время Второй мировой, когда появилась угроза вторжения Турции в Советскую Армению, Нжде установил связи с нацистской Германией. Был осужден в СССР и умер в тюрьме в 1955 году.

Алиева возмутило сравнение Нжде с писателем Александром Солженицыным, прозвучавшее со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет этот памятник», – заявил азербайджанский президент.

Силаев полагает, что Ереван может ответить симметрично, напомнив о Мамед Эмине Расулзаде, политическом деятеле первой Азербайджанской республики (времен гражданской войны). Во время Второй мировой войны эмигрант Расулзаде был приглашен для «переговоров и консультаций» в Берлин в рамках формирования национальных легионов в вермахте и СС. Переговоры закончились безрезультатно, но сам факт их историки не отрицают. «Такого рода исторические деятели есть во многих постсоветских странах, и во многих из них существует их культ», – отметил Силаев.

«Ильхам Алиев реагирует на то, как вопрос обсуждался в последние годы между Азербайджаном и Россией, потому что в России, в том числе и на официальном уровне, возвеличивание Гарегина Нжде вызывает некоторые вопросы и сомнения, – указал эксперт. – Но в двусторонних армяно-азербайджанских отношениях этот аргумент легко оборачиваем, что в одну, что в другу сторону».

«Более того, если у Азербайджана стояла задача укрепить курс культа Нжде в Армении, то шаг к этому сделан. Потому что если Азербайджан требует снести памятник, это значит, что будут действовать в прямо противоположенном направлении», – резюмировал эксперт.

Власти Азербайджана не впервые поднимают вопрос об отношении Еревана к Гарегину Нжде. Так, в октябре 2019 года Алиев и Пашинян поспорили из-за трактовки событий Второй мировой войны. При этом премьер Армении одним из первых откликнулся на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.