Алиев потребовал от Армении снести пямятник «фашисту» Гарегину Нжде

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что памятник «фашисту» Гарегину Нжде в Армении должен быть снесен.

Алиев заявил, выступая на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня создания Бакинского государственного университета, что нельзя позволить, «чтобы на пространстве СНГ возводились памятники фашистам», передает портал haqqin.az.

«Я сказал, что в Армении возведен шестиметровый памятник фашисту Гарегину Нжде. Это недопустимо, и он должен быть снесен», – пояснил президент.

Он добавил, что Нжде «был арестован и сгнил в тюрьме». Его арестовала организация СМЕРШ – «Смерть Шпионам».

«То есть он был арестован как шпион, его приговорили к 25 годам тюрьмы, фактически это смертный приговор, и он умер во Владимирской тюрьме», – добавил азербайджанский лидер.

Алиева также возмутило сравнение Нжде с писателем Александром Солженицыным, прозвучавшее со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Если нынешняя власть называет себя демократической, то пусть снесет этот памятник. Пусть смоет это пятно с Армении. Пусть они избавятся хотя бы от одного пятна», – добавил Алиев.

Ранее Пашинян на встрече с российскими журналистами в Ереване заявил, отвечая на предложение о создании комиссии между Россией и Арменией по изучению фигуры Гарегина Нжде, что это не имеет смысла, передает «Коммерсант».

«Для нас Гарегин Нжде и (маршал Советского Союза) Иван Баграмян имеют одинаковые истоки как исторические фигуры. Они сражались за Армению, за армян»», – сказал он.

При этом премьер сравнил Нжде с советским политическим деятелем, министром иностранных дел Вячеславом Молотовым, в 1939 году подписавшим германо-советский договор «О дружбе и границе».

«Вячеслав Молотов тоже имел общение с представителями Третьего рейха. Давайте создадим совместную комиссию и изучим, что там произошло. Кто-то в России обсуждал этих деятелей, что ли? Если начинать, так давайте с Молотова начинать. Что он творил? Зачем? О чем договорился? Если хотите поставить знак равенства между теми, кто общался с нацистами, давайте. Давайте начнем с Молотова», – предложил политик.

Комментируя это высказывание, Ильхам Алиев указал, что «Молотов был министром иностранных дел Советского Союза и в 1939 году встретился с Гитлером, чтобы не допустить войны».

«Он не служил Гитлеру. Он был одним из ключевых фигур Советского Союза, который стоял во главе антигитлеровской коалиции. Разве можно его приравнивать к Нжде? В то же время я привожу эти примеры для того, чтобы молодежь хорошо училась, хорошо знала историю и в будущем не попадала в такие смешные ситуации», – подчеркнул он.

Напомним, Гарегин Нжде – политический деятель и герой Армении, один из создателей концепции национального армянского государства.

В начале ХХ века он боролся против турецкой оккупации в составе болгарской армии в ходе Балканской войны, в годы Первой мировой в составе русской армии.

Во время Второй мировой, когда появилась угроза вторжения Турции в Советскую Армению, Гарегин Нжде установил связи с нацистской Германией. Он был осужден в СССР и умер в тюрьме в 1955 году.

Власти Азербайджана периодически поднимают вопрос об отношении Еревана к Гарегину Нжде. Так, в октябре 2019 года Алиев и Пашинян поспорили из-за трактовки событий Второй мировой войны. При этом премьер Армении одним из первых откликнулся на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.