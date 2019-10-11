Алиев и Пашинян поспорили из-за трактовки событий Второй мировой войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ поспорили о трактовках событий времен Второй мировой войны.

В ходе своего выступления Алиев напомнил о роли Азербайджана в годы войны. После он напомнил, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов, передает РИА «Новости».

«К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде», – продолжил он.

Президент также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором указывалось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами.

Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

«К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», – резюмировал лидер Азербайджана.

Затем слово перешло к Пашиняну. Премьер Армении также напомнил о вкладе его народа в победу над нацистами, отметив, что армяне сражались и в рядах Советской армии, и в европейском Движении сопротивления.

«Мы поддерживаем любые конструктивные шаги, направленные на объективное освещение исторических событий тех лет, и выступаем против попыток их субъективной интерпретации. К сожалению, в речи Ильхама Гейдаровича мы увидели такие попытки», – указал он.

Пашинян отметил, что у него складывается впечатление, будто «в этой войне Гитлер играл только второстепенную роль, и лидером нацистского движения был Гарегин Нжде».

Правда же, по его словам, заключается в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.

«Говорится, что Гарегин Нжде умер во Владимирской тюрьме. Очень многие советские деятели умерли во Владимирской тюрьме», – заметил он, задавшись вопросом, значит ли, что всех репрессированных с 1930-х по 1950-е годы нужно считать врагами народа.

Он подчеркнул, что считает неуместным «использовать этот формат, чтобы искажать историю, вносить некую напряженность в атмосферу этого довольно важного заседания».

«Я думаю, что на таких саммитах мы должны делать все возможное, чтобы напряжение между нашими народами и странами не росло, а, наоборот, мы нашли бы пути к диалогу, компромиссу, взаимному доверию и уважению. Я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа. И я считаю это неуважительным к главам государств и народам, которые они представляют здесь», – добавил Пашинян.

По итогам саммита предполагается согласовать обращение к народам стран Содружества и мировой общественности, призванное продемонстрировать единство оценок стран СНГ решающей роли СССР в разгроме фашистской Германии, общего понимания о недопустимости попыток пересмотра истории и героизации нацизма.

Напомним, в июле Россия призывала США к борьбе с героизацией нацизма. При этом позже стало известно, что американский лидер Дональд Трамп собрался объявить американских антифашистов террористической организацией.

Также газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему в Европе прощают сотрудничество с Гитлером.