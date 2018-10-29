Кому можно простить сотрудничество с Гитлером

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как не пожелать жены ближнего, если на том мир стоит

Татьяна Толстая, писательница, телеведущая
За минувший год в Америке уволили 201 человека в рамках программы #metoo. Каждого из них сбил снайперский выстрел доносчика. Все, кто поддерживает эту хунвейбиновщину, ссылаются на Вайнштейна. Какой уж тут Вайнштейн. Подробности...
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Невыученные уроки Первой мировой войны

Павел Данилин, политолог
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. В Париже будут торжественно отмечать годовщину. Посетит торжества и президент России. Хотя, конечно, это не наш праздник. Да и, если честно, это ничей праздник. И вообще не праздник. Подробности...
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Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
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      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Кому можно простить сотрудничество с Гитлером

          Фигура Маршала Петена (слева) до сих пор вызывает споры во французском обществе   8 ноября 2018, 18:40
          Фото: Scherl/Global Look Press

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          Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике - он по-доброму отозвался об одной из самых противоречивых фигур французской истории, маршале Петене. Маршал сотрудничал с Гитлером – и одновременно был героем Первой мировой войны. Эта коллизия касается и России. Почему Европа гораздо более терпимо относится к подобным коллаборационистам?

          Эммануэль Макрон стал кандидатом в президенты Франции для того, чтобы не допустить на этот пост Марин Ле Пен. Ее называют «фашисткой», хотя дочь Жан-Мари Ле Пена, в отличие от отца, очень аккуратна в высказываниях и поступках. Основатель «Национального фронта», напротив, был изгнан из созданной им политической силы из-за явного антисемитизма и оправдания маршала Анри Филиппа Петена, который в 1940 году возглавил коллаборационистское правительство Франции, также называемое «режим Виши».

          Внезапно Макрон отчасти поддержал Ле Пена – отца, заявив, что Петен был «великим солдатом». По словам президента Франции, «Петена надо помнить как одного из семи маршалов, проявивших себя во время Первой мировой войны. А политика – намного более сложная штука, чем нам хочется думать».

          Заявление Макрона вызвало возмущение во Франции. Как передает РБК, президенту напомнили, что после капитуляции Франции маршал открыто сотрудничал с нацистами, его правительство выдало немцам 76 тыс. евреев, многие из которых погибли в концлагерях.

          Предшественник Макрона Франсуа Олланд заявил, что военное прошлое Петена не может изменить тот факт, что позже он запятнал честь мундира и совершил предательство. Глава совета еврейских организаций Франции Франсис Калифа заявил: «все что я хочу помнить о Петене, – то, что после войны он был подвергнут осуждению».

          Петен был не просто подвергнут осуждению, а приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением из-за преклонного возраста маршала – в 1945 году ему было 89 лет. Он прожил еще шесть лет в тюрьме на острове Йе, умер в больнице и был похоронен на том же острове.

          Вторая мировая война затронула всю Европу без исключения (и даже формально нейтральные Швецию и Швейцарию). В каждой стране свое отношение к коллаборационистам – собственным и иностранным.

          Например, в Норвегии вскоре после окончания войны расстреляли сотрудничавшего с оккупационными властями министра-президента Видкуна Квислинга. Знаменитый писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун, поддерживавший нацистов, избежал серьезного наказания по той же причине, что Петен – казни. Гамсуну в 1945 году исполнилось 86 лет.

          Впрочем, есть мнение, что Гамсун обязан жизнью наркому иностранных дел СССР Вячеславу Молотову. В воспоминаниях первого генсека ООН, норвежского политика Трюгве Ли говорится следующее: «Когда Волд сообщил Молотову, что Гамсуна в Норвегии рассматривают как нациста и намереваются судить, то Молотов выдержал долгую паузу. Он был явно взволнован. Он заявил, что надо сохранить Гамсуну жизнь. Писатель, который создал «Викторию» и «Пана», – это великий художник, и его нельзя судить, как обычных нацистов. Великий художник должен спокойно дожить свой век», – добавил Молотов. Тут в разговор вмешался министр юстиции, который произнес свою знаменитую фразу: «You are too soft, mr. Molotov!» (Вы слишком мягкосердечны, господин Молотов). Так или иначе, отношение к Гамсуну и в Норвегии, и в других европейских странах остается сложным и неоднозначным.

          Англо-американский писатель Пелем Грэнвил Вудхауз, создатель «Дживса и Вустера», в 1940 году имел несчастье жить во французском курортном городе Ле-Туке-Пари-Плаж. Эвакуироваться он не успел – и оказался в концлагере. Нацистам удалось склонить его записать несколько радиопередач о том, что в концлагере было не так уж и плохо, за это его обвинили в коллаборационизме. Главным критиком Вудхауза был Александр Алан Милн, автор Винни-Пуха. Впрочем, никакого наказания, кроме общественного осуждения, Вудхауз не понес, и оно было недолгим.

          Вторая мировая наиболее тяжело ударила по СССР, поэтому отношение к коллаборационистам в нашей стране наиболее жесткое и непримиримое. После войны были казнены командующий Русской освободительной армией генерал Андрей Власов, а также командиры воевавших на стороне Гитлера казачьих частей Краснов, Шкуро, Доманов и другие. В 90-е годы их попытались реабилитировать, но безуспешно.

          Большой скандал вызвала установка в Санкт-Петербурге мемориальной доски в честь Карла Маннергейма. Для тех, кто инициировал появление памятного знака, Маннергейм – русский офицер и герой Первой мировой. Для противников – участник блокады Ленинграда, из-за которого погибли сотни тысяч мирных жителей города. Мемориальная доска была демонтирована.

          Регулярные споры возникают вокруг фигуры армянского национального деятеля Гарегина Нжде. Он жил в Болгарии и сотрудничал с нацистами. В современной Армении это сотрудничество считают вынужденным и практически незаметным на фоне остальных заслуг Нжде. Россия с этим не согласна, из-за чего регулярно возникают споры.

          Вопрос украинского коллаборационизма настолько широк и глубок, что требует отдельного текста. Отметим только, что на Украине скорее склоны прощать собственных коллаборационистов, да и вообще любых преступников, если те разделяют лозунг «Слава Украине!».

          Таким образом, однозначного отношения к коллаборационистам нет ни в одной стране Европы. Кому-то кажется, что талант и прошлые заслуги – это достаточный повод для прощения. Кто-то настроен непримиримо и считает, что одно лишь появление рядом с человеком в нацистской форме – достаточный повод для вечного проклятья.

          Макрон абсолютно прав в том, что «политика – намного более сложная штука, чем нам хочется думать». Мы оцениваем Гитлера, зная о холокосте, массовых убийствах советских мирных граждан и прочих зверствах. У многих коллаборационистов этой информации не было.

          Те, кто критикует СССР за пакт Молотова – Риббентропа, очень не любят вспоминать про Мюнхенский сговор.

          Польша регулярно обвиняет СССР и современную Россию в том, что Москва в 1939 году воспользовалась нападением Гитлера и присоединила к Украине и Белоруссии значительные территории. И при этом – не педалирует тот факт, что годом ранее Польша воспользовалась Мюнхенским сговором и отобрала у Чехословакии Тешинскую область, споры о которой продолжаются до сих пор.

          История, а особенно политическая история – не черно-белая, существует множество других цветов и оттенков. Не нужно морально прощать или юридически реабилитировать коллаборационистов, но отрицать сделанное ими до перехода на «темную сторону» глупо и бессмысленно.

          Кстати, традицию класть цветы на могилу Анри Филиппа Петена в годовщину Верденской мясорубки, которую во Франции считают победой над немцами, заложил человек, которого вишисты расстреляли бы при первой возможности – генерал де Голль. Он четко разделял героя Первой мировой и коллаборациониста.


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