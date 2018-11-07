Макрона раскритиковали за намерение чествовать маршала-коллаборациониста

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике в Европе за намерение чествовать на мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой войны маршала Филиппа Петена, который в начале 40-х призвал Францию сотрудничать с фашистами и возглавил «режим Виши».

«Совершенно справедливо, что мы воздаем честь маршалам, которые также привели армию к победе. И эта честь будет оказана, как происходит и каждый год, французской армией», – заявил Макрон. Он отверг критику в связи с его планами включить Петена в памятную церемонию, назвав его «великим воином». При этом Макрон заявил, что не намерен скрывать никакие страницы истории, передает «Интерфакс».

«Можно было стать великим воином в Первой мировой войне и сделать фатальный выбор во время Второй», – заявил он.

Между тем, европейские СМИ и политики возмутились решением Макрона. Так, председателя Представительного совета еврейских организаций Франции Франсис Калиф заявил, что «единственное, что мы запомним о Петене, – это то, что от имени французского народа он был поражен в правах во время его процесса в июле 45-го».

Анри-Филипп Петен – видный участник Первой мировой войны, который в 1940-1944 годах возглавлял авторитарное коллаборационистское правительство Франции, известное как режим Виши. Петену принадлежит понятие «коллаборационизма»

В октябре 1940 он лично встречался с Гитлером, после чего призвал Францию «сотрудничать» с нацистами. Режим Виши действовал в общем русле германской политики, проводя репрессии против евреев, цыган, коммунистов, масонов; на территории Франции действовали как германские части СС и гестапо, так и собственная репрессивная организация – «Милиция».

Напомним, в начале ноября стало известно, что полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже не состоится из-за Макрона, решившего, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные столетию со дня окончания Первой мировой войны.