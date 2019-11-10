Пашинян в числе первых принял приглашение Путина на 75-летие Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой победы. Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве», – приводит его слова ТАСС.

Об этом Лавров сообщил в Ереване на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва и Ереван совместно борются с попытками переиначить итоги Второй мировой войны.

«Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления Российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан, во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом нашем регионе», – добавил Лавров.

На торжества по случаю 75-летия со Дня Победы приглашены также президент Франции Эммануэль Макрон, который уже дал согласие на приезд, президент США Дональд Трамп и лидеры других стран.