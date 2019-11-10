Пашинян в числе первых принял приглашение Путина на 75-летие Победы

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Греция нанесла очередной удар по русскому православию

Раскол православия в Киеве с подачи «греческих» церквей только усиливается Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Основанная, как считается, самим апостолом Марком Александрийская церковь объявила о признании ПЦУ – структуры украинских раскольников. Хотя находится эта двухтысячелетняя церковь в Египте, ее верхушку составляют греки. Решение признать раскольников «братьями» Александрия приняла сразу после Афин. Точнее, после визита туда госсекретаря США.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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      В России празднуют День народного единства

      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          Как падение Берлинской стены изменило мир?
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          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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          Таксисты планируют забастовку из-за низких тарифов, устанавливаемых агрегаторами. А вы считаете расценки на такси:
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              Пашинян в числе первых принял приглашение Путина на 75-летие Победы

              10 ноября 2019, 19:33

              Текст: Ольга Никитина

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              Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента России Владимира Путина принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 75-летия Победы, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

              «В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой победы. Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве», – приводит его слова ТАСС.

              Об этом Лавров сообщил в Ереване на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

              Глава внешнеполитического ведомства заявил, что Москва и Ереван совместно борются с попытками переиначить итоги Второй мировой войны.

              «Многовековая дружба россиян и армян, закаленная суровыми военными испытаниями, остается залогом дальнейшего укрепления Российско-армянского стратегического партнерства и союзничества на благо наших граждан, во имя безопасности и стабильности в Закавказье и в целом нашем регионе», – добавил Лавров.

              На торжества по случаю 75-летия со Дня Победы приглашены также президент Франции Эммануэль Макрон, который уже дал согласие на приезд, президент США Дональд Трамп и лидеры других стран.


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