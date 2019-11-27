Выяснилось гражданство зарегистрированных в Германии проституток

По данным на конец 2018 года около 32800 женщин в Германии официально зарабатывают на жизнь проституцией, больше всего из них приехали из Румынии, сообщили в федеральном статистическом ведомстве страны.

Как передает Deutche Welle, лишь каждая пятая проститутка имеет немецкий паспорт. Всего таких насчитывается 6,2 тыс. человек. Около 11 тыс. 400 представительниц древнейшей профессии имеют гражданство Румынии, 3,2 тыс. женщин, работающих в этой сфере, имеют болгарское гражданство, еще 2,4 тыс. – венгерское.

По данным статистики, самое большое количество фирм по оказанию интимных услуг находятся в Баварии (557), Баден-Вюртемберге (326) и федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (209).

При этом по количеству проституток лидирует земля Северный Рейн – Вестфалия (9 тыс. 307 женщин). На втором месте – Бавария (6 тыс. 384), а замыкает тройку «лидеров» Баден-Вюртемберг (3 тыс. 658). В то же время в столице Германии Берлине, который, как известно, является «бедным, но сексапильным», работают «всего» легально зарегистрированных 750 проституток.

Проституция является в Германии легальным занятием. С 1 июля 2017 года в стране действует так называемый закон о защите лиц, занимающихся проституцией.

Напомним, ранее Национальное статистическое агентство Великобритании (ONS) оценило долю нелегальных услуг сексуального характера и продажи наркотиков в общем объеме британской экономики в 10 млрд фунтов стерлингов (16,7 млрд долларов). При этом масштабы рынка наркотических средств превышали объемы нелегального рынка сексуальных услуг.

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