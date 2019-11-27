В Ростехе рассказали о планах поставить МС-21 странам Персидского залива

Переговоры о поставке гражданского самолета МС-21 странам Персидского залива ведутся и будут активизированы после получения сертификата EASA, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

«Переговоры о поставках самолета МС-21-300 с авиакомпаниями стран Персидского залива также ведутся. Мы ведем работу уже сейчас: очень широко рекламируем эту машину, проводим бизнес-миссии по различным странам, где рассказываем о преимуществах самолета, одновременно договариваясь с ключевыми партнерами», – сказал он, передает ТАСС.

Также, по словам Кладова, прорабатываются вопросы о создании в регионе центров технического обслуживания самолета и локализации его производства. «Объем локализации производства и создание центров напрямую связан с объемом закупок самолета. Переговоры по данным вопросам будут активизированы после получения самолетом МС-21-300 сертификата EASA», – отметил Кладов.

Он также сообщил, что Россия существенно продвинулась в переговорах о продаже SSJ100 с рядом стран. «С некоторыми государствами мы уже существенно продвинулись в достижении договоренностей по SSJ100, но в интересах наших контрагентов мы не хотели бы обнародовать информацию до подписания документов», – добавил Кладов.

Отвечая на вопрос, является ли Норвегия интересным рынком для SSJ100, Кладов сказал: «А почему бы и нет?».

Он отметил, что сейчас в эксплуатации находится более 130 самолетов SSJ100, которые эксплуатируются не только в России, но и за рубежом – мексиканской Interjet, королевскими ВВС Таиланда, госструктурами Казахстана.

Кладов также сообщил, что приоритетом по SSJ100 является создание эффективной системы послепродажного обслуживания.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проводит работу по продвижению VIP-версий самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 в ОАЭ.

В свою очередь Объединенная авиационная корпорация (ОАК) сообщала, что собирается увеличить производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов в год благодаря международной кооперации.