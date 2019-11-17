Россия предложила Эмиратам VIP-версии «Суперджета» и МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) проводит работу по продвижению VIP-версий самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21 в ОАЭ, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мои коллеги из ОАК проводят работу, мы затем запросим у них информацию, как она закончилась», – сказал министр ТАСС в кулуарах авиационно-космического салона Dubai Airshow 2019.

В пресс-службе ОАК сообщили, что к проекту есть интерес со стороны потенциальных покупателей, в том числе из стран Персидского залива. «О конкретных соглашениях пока говорить рано, но мы работаем на этом треке, обсуждаем с потенциальными заинтересантами», – добавили в ОАК.

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Отмечается, что магистральные самолеты в VIP-компоновке в целом наиболее востребованы покупателями стран Персидского залива. Потенциальным заказчикам бизнес-версия МС-21 предлагается в двух модификациях: с дальностью полета до 6,5 тыс. км и до 11 тыс. км.

В корпорации подчеркнули, что по соотношению «дальность полета – размер салона – цена» МСBJ – VIP-версия МС-21 – конкурентоспособен на мировом рынке бизнес-джетов.

Ранее Мантуров сообщил, что из-за недостатка средств у Замбии заморожен контракт на поставку одного самолета SSJ-100 в VIP-версии.

В свою очередь Объединенная авиационная корпорация (ОАК) сообщала, что собирается увеличить производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов в год благодаря международной кооперации.