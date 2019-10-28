России не удалось продать VIP-версию «Суперджета» африканской стране

Из-за недостатка средств у Замбии заморожен контракт на поставку одного самолета SSJ-100 в VIP-версии, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на форуме Россия – Африка.

«Мы учитываем опыт работы с рынком Мексики, куда было поставлено более 20 самолетов. Помимо изменений в экономике самого региона, сказавшихся на модели эксплуатации поставленных самолетов, остались не до конца решенными и некоторые вопросы по сервисному обслуживанию, были определенные сбои в этой части. По Африке, например, у нас подписан контракт на поставку одной VIP-версии SSJ-100 в Замбию. Но при этом в Замбии, кроме аванса, не нашлось средств на финансирование этого самолета, поэтому контракт находится в замороженном состоянии», – приводит слова Мантурова ТАСС.

Ранее в норвежской авиакомпании-лоукостер Norwegian Air Shuttl опровергли появившуюся информацию о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Норвегию.